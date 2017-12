La droga per il Capodanno, blitz nella casa dello sballo Nei guai anche un ragazzino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Droga per San Silvestro, i carabinieri mettono a segno un blitz e denunciano tre persone, tra cui un minorenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione porta la firma dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata, sempre in prima linea sul fronte della lotta allo sballo.Denunciati alla Procura della Repubblica di Macerata un ventunenne di origine marocchina e una donna italiana di 35 anni, entrambi residenti in provincia e noti alle cronache. Nell’ambito dei serrati controlli finalizzati a combattere il commercio di droghe, i militari nel pomeriggio di venerdì hanno fatto irruzione a casa della coppia, a Macerata, trovando circa 27 grammi di cocaina suddivisa in dosi, circa 10 grammi di hashish nonché materiale per il confezionamento. Nell’abitazione c’era anche un minore. Anche la sua posizione è sembrata sospetta ai militari dell’Arma, che hanno effettuato una perquisizione nella sua residenza, dove sono stati rinvenuti circa 15 grammi di marijuana. Il ragazzo dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti davanti alla Procura dei minori di Ancona.