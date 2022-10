MACERATA Approfittando dello stato di tossicodipendenza della figlia le avrebbe procurato droga per ottenere da lei prestazioni sessuali, autotrasportatore condannato a nove anni e mezzo di reclusione. I giudici del Tribunale di Macerata in composizione collegiale hanno condannato l’imputato, un autotrasportatore 60enne di un comune dell’entroterra, anche al pagamento di 30.000 euro come risarcimento nei confronti della figlia, parte civile nel processo con l’avvocato Piero Cavalcanti.



A chiedere la condanna dell’imputato per entrambi i reati contestati dalla procura, cessione di droga e violenza sessuale aggravata è stato il pubblico ministero Enrico Barbieri. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2017 quando l’uomo finito sul banco degli imputati avrebbe offerto droga alla figlia all’epoca 28enne e con problemi di tossicodipendenza per ottenere da lei prestazioni sessuali. Quando non le avrebbe procurato la droga le avrebbe dato direttamente i soldi per andare ad acquistarla.

La vicenda scoperta in comunità



La vicenda venne alla luce quando la figlia entrò in una comunità per disintossicarsi e nel corso degli incontri con le assistenti sociali raccontò gli orribili particolari. Ne seguì la segnalazione all’autorità giudiziaria e il pubblico ministero Rosanna Buccini, all’esito delle indagini preliminari chiese il rinvio a giudizio dell’uomo. Ieri mattina in Tribunale la sentenza e la condanna del 60enne a nove anni e mezzo di reclusione e 30.000 euro di risarcimento. Una volta depositate le motivazioni il legale dell’uomo, l’avvocato Donato Attanasio valuterà un eventuale ricorso in Corte d’Appello.