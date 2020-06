Macerata, drink alcolici a una ragazza di 15 anni e ai suoi amici di 16 e 17: locale chiuso per 5 giorni

MACERATA - Alcol a tre minorenni; il questore Antonio Pignataro chiude per cinque giorni lo Spritz&Chips a Macerata. Il provvedimento è stato adottato perché giovedì scorso tre minorenni – una ragazza di 15 anni e due ragazzi di 16 e 17 anni – sono stati sorpresi a bere altrettanti vodka-lemon all’interno dell’attività in via Gramsci.

«Il provvedimento è volto a difendere le giovani generazioni e a garantire la legalità con l’intento di incrementare e rinsaldare la presenza dello Stato delle forze dell’ordine in queste situazioni – ha detto il questore -. In tal senso è importante che ci sia l’impegno di tutta la società civile che non deve mostrarsi indifferente e non deve girarsi dall’altra parte. Spetta a tutti noi e sta nella nostra collaborazione il futuro dei nostri giovani che altrimenti rischiano di imboccare la via di una società malata».

