Macerata, doveva stare ai domiciliari uomo di 57 anni trovato in strada ubriaco

MACERATA - Doveva essere a casa ai domiciliari, la polizia lo aveva trovato di sera a terra ubriaco vicino al suo scooter. Condannato a un anno e due mesi di reclusione. Doveva rispondere di evasione il maceratese di 57 anni che da un po’ di tempo prima dei fatti (agosto di quest’anno) aveva ottenuto una borsa lavoro in un ente pubblico dove aveva iniziato a lavorare come usciere. Per un cumulo di pene diventato definitivo era stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, ma aveva ottenuto il permesso di uscire in determinati giorni e orari per andare a lavorare e per provvedere alle proprie necessità primarie. Il 5 agosto scorso però non tornò a casa. I poliziotti lo trovarono in borgo Santa Croce a terra accanto allo scooter mentre veniva soccorso da personale del 118. Una volta ripresosi si era giustificato dicendo che aveva fatto tardi facendo la spesa, ma con sé non aveva né buste né prodotti. Difeso dall’avvocato Vando Scheggia, venerdì il giudice Francesca Preziosi lo ha condannato a un anno e due mesi senza condizionale. Il pm Francesca D’Arienzo aveva chiesto 16 mesi.

Ubriaco di primo mattino causa il pandemonio in un bar: i clienti si chiudono dentro

© RIPRODUZIONE RISERVATA