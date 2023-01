MACERATA - Azzannata da un cane mentre è al parco con le figlie, giovane mamma denuncia l’episodio alla polizia. Dieci giorni di prognosi per la signora. È quanto accaduto, secondo la denuncia della vittima, nel parco di villa Cozza il primo gennaio. Era mattina. La donna, una trentacinquenne tunisina, si era recata al parco insieme alle due figlie. Una delle due, infatti, era in attesa di entrare per fare una visita.

Così la signora ha lasciato il marito in attesa del turno ed ha portato fuori le bambine, per farle giocare un po’. Ad un certo punto è arrivato un cane, di taglia media, che girava apparentemente libero. Le ha “puntate”, secondo quanto raccontato dalla vittima, e si è lanciato contro di loro. La donna ha cercato di difendere le bambine, mettendosi tra loro ed il cane. Indietreggiando, negli attimi concitati, è caduta ed il cane ha cominciato ad azzannarla, mordendola al volto, alla testa e ad un orecchio. Poi anche un braccio.

Il proprietario del cane è arrivato e ha allontanato l’animale, mentre la donna ha chiamato aiuto. Si è recata in pronto soccorso, dove è stata controllata e medicata. In seguito all’aggressione ha riportato ferite giudicate guaribili dai medici del pronto soccorso in dieci giorni. La mamma ha denunciato quanto accaduto la mattina del primo gennaio in questura.