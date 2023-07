Donna investita da un'auto in via Verga, è in condizioni gravissime

MACERATA - Una donna ultrasettantenne è stata investita da un'auto questa mattina intorno alle 9 in via Verga a Macerata. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. E' intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi dell'incidente.