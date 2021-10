Donna travolta da un'auto in centro, muore all'ospedale di Torrette

MACERATA - Investita in centro da un’auto fuori controllo, anziana finisce all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. In serata il suo cuore ha smesso di battere. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Basilio Basily e via Santa Maria della Porta, in centro.



Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia locale, un’automobilista di 72 anni, al volante della sua Fiat Panda, ha perso il controllo dell’auto. Ha investito l’anziana, che stava passeggiando nelle vicinanze della sua abitazione, e la Panda è finita poi contro un’automobile che si trovava parcheggiata. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati subito i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. La signora ha ricevuto le prime cure sul posto ma vista e considerata la situazione, il personale medico e sanitario ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. E' stata caricata e trasportata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. L’anziana aveva riportato una serie di fratture, in serata il suo decesso. Sul posto, per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica, è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

