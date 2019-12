Donna investita da un'auto nel centro abitato, trasportata al pronto soccorso

MACERATA - Allarme e molta paura ieri pomeriggio a Macerata per un incidente avvenuto in via Fonte della Quercia, dopo il quartiere Pace. Una donna, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un’auto.

Subito è stata avvertito il 118; gli uomini dell'emergenza sanitaria sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti e dopo aver prestato le prime cure alla ferita, l'hanno trasportata al pronto soccorso di Macerata. Le sue condizoni per fortuna sono state giudicate non particolarmente gravi.

