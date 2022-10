MACERATA - Paura ieri pomeriggio in via Ugo Foscolo a Macerata. Una donna, intorno alle 16.30, ha dato in escandescenze nella sua abitazione. A dare l’allarme i vicini che hanno visto la donna lanciare oggetti dal terrazzo del suo appartamento, con il pericolo che potesse colpire anche qualche passante. Avrebbe addirittura scaraventato alcune zolle di terra.

Diverse, per questo motivo, le chiamate ai carabinieri da parte di chi temeva che potesse fare un gesto estremo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e i sanitari del 118. Un militare dell’Arma si è arrampicato anche su una parete per riuscire a comunicare con la donna dalla finestra, ma nessuno è riuscito a convincerla a tranquillizzarsi. Dopo diverse trattative e tentativi di convincerla a calmarsi, i soccorritori sono riusciti a entrare nell’appartamento. A quel punto è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Per circa due ore via Ugo Foscolo si è riempita di mezzi di soccorso e curiosi che si fermavano per capire cosa stesse succedendo. Grande la preoccupazione e il timore che la situazione potesse degenerare. La donna infatti non è voluta uscire dal suo appartamento ed è stata necessaria una irruzione per porre fine all’emergenza.