© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNOLA – Una donna cade nel sentiero tra i boschi e si frattura una caviglia. Per il recupero è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Erano circa le 12.30 quando si è verificato l'incidente. La donna era salita con il marito alla fonte dell'Aquila per una escursione. Improvvisamente però è scivolata ed è caduta facendosi male alla caviglia. Il marito ha così avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata che hanno attivato la stazione dei Macerata del soccorso alpino.LEGGI ANCHE:I soccorritori hanno localizzato la donna in una zona impervia, nel mezzo di un bosco, così per il recupero è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. La donna, una volta sull'eliambulanza, è stata trasportata all'ospedale di Macerata. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Fiastra per i dovuti rilievi ed accertamenti in modo da capire le cause dell'incidente.