Aveva aggredito il padre a colpi di bastone, arresto bis per una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Dopo aver aggredito l’anziano padre a colpi di bastone era tornata in libertà a metà settembre, ma il giudice aveva deciso che non sarebbe dovuta più tornare a Macerata. In meno di un mese per quattro volte ha infranto il divieto, alla quinta volta è stata arrestata: era tornata a casa a chiedere soldi ai genitori. È un dramma senza fine quello vissuto da un’anziana coppia maceratese, lui 82enne, lei 77enne, vittime delle violenze verbali e fisiche della figlia di 50 anni. Le indagini sono state condotte dalla polizia, sul posto gli agenti della Volante guidati dal commissario capo Gabriele Di Giuseppe.