MACERATA - Va in ospedale per un dolore all’inguine, muore dopo meno di due mesi. I familiari presentano una denuncia in Procura per chiedere che venga fatta luce su quanto avvenuto. Tutto era iniziato il 19 dicembre scorso quando una donna di 68 anni si era recata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata lamentando dei dolori all’inguine.

In base a quanto riferito dalla figlia, i sanitari che le avevano prestato le prime cure le avrebbero diagnosticato un’infezione batterica disponendone il ricovero al reparto di Medicina. «Al momento del ricovero, mia madre (residente a Macerata, ndr) era in buone condizioni di salute – ha riferito la figlia –. Lamentava soltanto un po’ di dolore alla zona del ventre e i medici mi avevano rassicurata che la situazione non era affatto preoccupante. Il 3 febbraio scorso mi sono recata in ospedale per far visita a mia madre, dopo una settimana che non mi veniva concessa la possibilità di vederla poiché nel reparto c’era un’infezione da Covid e ho notato che le sue condizioni di salute erano pessime in quanto mostrava un preoccupante tremore. Allora ho informato i sanitari che l’hanno trasferita al reparto di Rianimazione».

I familiari preoccupati si erano rivolti agli avvocati Sandro e Andrea Giustozzi attraverso i quali chiesero formalmente all’Ast chiarimenti sullo stato clinico della 68enne. La 68enne sarebbe rimasta in Rianimazione per quattro giorni, fino al 7 febbraio quando sarebbe stata riportata in Medicina, «ma le sue condizioni – ha aggiunto la figlia – erano rimaste le stesse. Era in coma. La notte tra il 14 e il 15 febbraio, mia madre è venuta a mancare e, ad oggi, ancora non ho compreso quale fosse la patologia che abbia determinato il coma e il successivo decesso. Posso soltanto dire che aveva 68 anni e, prima del ricovero, non aveva mai presentato alcuna patologia grave. Al momento del ricovero aveva solo un lieve dolore all’inguine, dovuto verosimilmente ad una cistite. I sanitari, sin dal momento di ingresso al pronto soccorso, mi avevano rassicurata, riferendomi che mia madre aveva soltanto una lieve infezione. Purtroppo, però pochi giorni più tardi seguiva inspiegabilmente il decesso».

Tramite i legali la parente ha chiesto il sequestro della cartella clinica e di tutta la documentazione medica relativa al familiare e che vengano accertate le cause del decesso.