Il dj Alexander Jr scala le classifiche Itunes a soli 15 anni

MACERATA - Alessio Carsetti alias Alexander Jr un dj di 15 anni in vetta alle classifiche danceE' infatti secondo tra i “pezzi”dance e 22esimo nella classifica dei brani più scaricati dell’estate. Ha inciso con la Crime Records. Studente dell’Agrario di Macerata Alessio Carsetti è ormai più che una promessa tra i dj producer.E’ un ragazzino sicuramente dotato di mix appeal. Alessio Carsetti, 15 anni, di Macerata è già una star della consolle e ha stupito i critici in diversi contest con dj molto affermati, ma soprattutto ha conquistato il pubblico. E’ uscito in questi giorni con la sua prima produzione realizzata con l’etichetta Crime Records. Il brano “Funky weed” ha scalato subito le classifiche ed è tra i più scaricati dell’estate sullo store di iTunes tanto che si posiziona al secondo posto tra i brani disco e al 22esimo della classifica generale. Ma cos’ha di “ magnetico” la musica di Aexander Jr, questo il nome d’arte che Alessio ha scelto? “ E’ una musica molto ritmata – dice il suo scopritore Nicola Pigini, uno dei dj più affermati in Italia – che ha però passaggi molto orecchiabili; ascoltandola ci si muove tra armonia e rapsodia e poi Alexander è abilissimo nel mixare, ha davvero talento nel trovare il timbro giusto”. A convincere Alessio, a insistere in questa sua passione per la console, è stato il successo al concorso dell’Electronic Music Festival di Recanati della scorsa estate, una sorta di campionato europeo per dj. “L’Efm – dice oggi Alexander Jr – è stato davvero il mio trampolino di lancio. Lì ho capito che valeva la pena investirci tutte le mie energie”. A esortarlo a continuare è stato anche Leonardo Carioti, il patron della Crime Records, che è convinto di aver fatto centro.