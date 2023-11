MACERATA - Onde sonore che si propagano nello spazio di una memoria densa; risate, echi, urla felici. E poi volti - tanti - e storie, e scherzi, e burla, e viaggi insieme, e porte che si aprono, valigie che si posano, abbracci da dare e tempo insieme da vivere come se la lontananza non fosse mai esistita. Un carnevale continuo di partenze e arrivi, con chi viene che porta sempre qualcosa a chi resta e si prepara ad accoglierlo. Basta suonare il campanello di casa Isolani e la memoria è servita.

Ad aprire la porta è Lucia, medico del lavoro e direttrice dell’Unità operativa complessa di Prevenzione e sicurezza dell’ambiente di lavoro dell’Ast di Macerata: un colpo al battiporta e il suo sorriso diventa il filo nel labirinto di Arianna. Oltre l’ingresso, c’è una figura che si erge maestosa, simbolo di quegli anni che la memoria custodisce gelosa come il terreno fertile dove affondano le radici della donna di oggi.



«È nonna Gina, la mia nonna più unica che rara - comincia Isolani mentre la voce tradisce un sorriso che le riga il viso - bella, elegante, raffinata, solare, con i capelli sempre in ordine e l’aspetto curato, è stata un grande esempio di nonna e di donna. Mi ricordo il tempo che passavamo insieme, a Recanati, a Milano così come a Sanremo, dove i miei nonni materni avevano una casa al mare. Ovunque fossimo, con lei si stava bene e il tempo sembrava fermarsi e riempirsi di mille cose belle. Adoravo passare le giornate in sua compagnia, soprattutto d’estate, quando il sole scaldava l’atmosfera e i colori divampavano tra i pomeriggi insieme e i tuffi al mare. Mi piaceva da impazzire camminare con lei per il centro città, lungo il viale dei negozi, ammirando la vita mondana; ma era bello anche avventurarsi in spiaggia o cucinare insieme: con nonna Gina, ogni momento trascorso era un attimo prezioso, che lei sapeva riempire con tutta la sua grazia, la leggerezza, la freschezza di due occhi sempre attenti e la dolcezza di un sorriso ribelle e vivace. Quando eravamo insieme, il tempo diventava un’immensa creatura mitologica densa e colorata. E quando invece eravamo lontane, a correre in nostro soccorso era il telefono, che ci permetteva di imbandire lunghe chiacchierate e sentirci vicine nonostante la lontananza. Nonna Gina era una creatura che sapeva arricchire qualsiasi cosa facesse con il tocco di una vena genuina e spontanea, che non arretrava di un passo davanti alla modernità e alla sua nipote che cresceva e diventava grande.

Ricordo le battaglie che, con lei al mio fianco, ho combattuto contro i miei genitori. In primis - sorride - quella per indossare la minigonna: con nonna Gina come alleata, inutile dire che alla fine l’ho spuntata e con quella gonna corta sono riuscita a uscire di casa, in barba al divieto di mamma e papà. L’insegnamento più grande che però nonna mi ha regalato - si fa seria - è la sua ironia e quel parlare onesto, sincero, moderno, senza fronzoli. Mi ha sempre spronato a rincorrere i miei sogni, a camminare per la mia strada, a pensare con la mia testa e a sentirmi libera di dire tutto quello in cui credevo». Per un ritratto colorato, solare e a tinte forti, un’altra figura si fa avanti in controluce nella memoria.

È un’altra donna, un altro grande spunto di riflessione e insegnamento. Le pareti di casa fanno spazio a quelle della aule scolastiche, anzi di quella palestra di cui la professoressa Virgili era la regina.

«Una grande donna, una vera maestra - comincia Lucia dissipando le nebbie della memoria - a lei lego parole che ancora oggi mi accompagnano, spingendomi a fare sempre meglio e a spostare l’asticella un centimetro alla volta più su. Tutto è cominciato quando mi ha scelto per entrare a far parte della squadra di ginnastica della scuola: da quel momento il suo rigore, l’estrema serietà, la costanza dello sport vissuto come missione di vita mi hanno accompagnata come l’eredità più preziosa che dal passato potessi trasferire nel presente, prima, e nel futuro, poi. Il suo “va bene” era una pacca sulle spalle di potenza inaudita, riconoscimento scarno ma denso di amore per il nostro impegno e la dedizione sana e sincera per quello che facevamo. Nessuna parola, con lei, era troppo e c’era solo un modo di fare le cose: farle bene e farle con tutte se stesse, perché era vero che l’importante non era vincere ma partecipare, mettersi alla prova, tentare sempre e non arrendersi mai».