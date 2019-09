Sparisce merce dagli scaffali scatta l'indagine. Sorpresa: il ladro è proprio il direttore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Il direttore del supermercato pizzcato a fare la spesa a scrocco, con il forte sospetto che fosse ormai un'abitudine: denunciato dai carabinieri.I militari, a seguito di specifica attività avviata su input della direzione aziendale, hanno colto in flagranza il direttore di un supermercato della provincia di Macerata mentre portava all’esterno del negozio vari generi alimentari prelevati dagli scaffali, utilizzando un passaggio interno collegato con la sua abitazione posta nelle immediate vicinanze.Rimane da accertare se la condotta infedele sia stata ripetuta altre volte in passato in quanto l’azienda, durante le verifiche periodiche, ha riscontrato numerosi ammanchi di merce varia non altrimenti giustificabili. La refurtiva, del valore di circa 90 euro, è stata subita restituita al titolare dell’attività commerciale.