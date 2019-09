Dipendenza choc: tre minorenni hanno speso 24mila euro per la droga

di Benedetta Lombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Un fischio da strada e Reda si affacciava, poi faceva cenno col capo di entrare. Apriva la porta mentre nella mano aveva un tocco di fumo o di erba, a seconda della richiesta, e il cliente, qualcuno anche minorenne, prendeva la dose e filava via. Il rituale si sarebbe protratto per sei anni, ma non tutti raggiungevano l’appartamento in un vicolo del centro di Macerata dove viveva Reda (o Ciccio), così lo chiamavano gli amici, per i carabinieri Ahmed Sahiri. A volte la dose veniva passata di mano in mano per strada. Ci si accordava durante le serate universitarie o sotto la luce del sole o con un messaggino su Instagram e Whatsapp.Per i militari del Nucleo operativo radiomobile di Tolentino, dal 2013 il 25enne Sahiri e il connazionale marocchino Adil Barradi, di 23 anni, avrebbero smerciato chili di hashish (11,5) e marijuana (1,3) vendendoli a giovani, ragazzi e ragazzini di Macerata e Tolentino. Tre di loro avevano 15, 16 e 17 anni. I carabinieri guidati dal tenente Giuseppe Losito che li hanno sentiti non ci hanno messo molto a fare i calcoli: il 16enne in sei anni aveva bruciato 17.298 euro in hashish e marijuana, la ragazzina di 15 anni aveva speso 3.140 euro in tre anni per entrambe le droghe, mentre il 17enne in cinque anni si è fumato 3.990 euro di hashish. Un totale di oltre 24mila euro.