MACERATA - Trentacinquenne trovato morto nell'azienda in cui lavorava. Il tragico ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, poco dopo le 9.30, in una ditta in contrada Pieve.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, i vigili del fuoco e la polizia. Inutili i soccorsi. Per il 35enne non c'era più nulla da fare. Accertamenti in corso per chiarire le cause del decess