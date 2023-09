MACERATA Sacerdoti diocesani, cambiano gli incarichi in diocesi. Ad annunciarli ai fedeli il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, che evidenzia pure come determinate scelte siano dettati dai cambiamenti rispetto alle epoche passate quando ogni parrocchia aveva un sacerdote del posto.





«La nostra diocesi - dice - ha ancora un numero consistente di sacerdoti, anche giovani, almeno nel confronto con le altre diocesi marchigiane e italiane. Ma questi nostri sacerdoti, provenienti dalle comunità neocatecumenali di tutto il mondo, sono di ben 26 nazionalità. Formati a Macerata nel Seminario diocesano missionario Redemptoris Mater, hanno una vocazione sia missionaria che diocesana, che li porta periodicamente a partire per la missione. Per questo, oltre che per l’invecchiamento degli altri sacerdoti diocesani, ogni anno varie unità pastorali sono necessariamente coinvolte in cambiamenti». Non solo, Marconi sottolinea come «quest’anno si sono anche svolti i Capitoli di varie congregazioni religiose portando al cambio di parroci che svolgono servizio in alcune nostre parrocchie come i Francescani Cappuccini, i Francescani Minori, gli Agostiniani ed i Passionisti». Allora il vescovo spiega ai fedeli che «è bene comprendere come il modello di parroco del passato non è più realizzabile. Allora il parroco era nato in uno dei Comuni della diocesi, restava in una parrocchia quasi tutta la vita e diventava così amico di nonni, figli e nipoti; questo tipo di presenza religiosa non è più possibile con i preti di oggi, così diversificati per nazionalità, formazione e vocazione».

I numeri

Marconi entra quindi nel dettaglio dei numeri: «Oggi abbiamo circa 57 preti diocesani impegnati nelle parrocchie, mentre altri 27 sono in missione. Tra anziani e ammalati, abbiamo altri 33 sacerdoti. Questi, con l’aiuto dei presbiteri religiosi, sono a servizio delle nostre 67 parrocchie. I numeri non sono più quelli di un passato non molto lontano, quando ogni parrocchia aveva un parroco e un viceparroco. Inoltre, sui 57 attivi in pastorale, i presbiteri diocesani e missionari provenienti dal Cammino neocatecumenale, che perciò periodicamente partono in missione, sono 30, più della metà». Entro la fine di settembre si attueranno perciò diversi cambiamenti: don Gabriele Crucianelli da Porto Recanati passerà a coordinatore dell’unità pastorale di Cingoli Sud al posto di don Fabrizio Perini, come parroco di Avenale, Troviggiano e Grottaccia. Sarà aiutato da don Oscar Salguero. Don Luca Beccacece sarà coordinatore a Porto Recanati e parroco delle due parrocchie presenti nella città costiera. Don Pietro Micheletti dall’unità pastorale di Montefano passerà a Prefetto agli studi del Seminario e collaboratore a Porto Recanati. Don Giacomo Pompei da Tolentino passerà a collaboratore dell’Ufficio Scuola della Cei a Roma e dell’Università Cattolica. Collaborerà poi con Montefano. Don Grzegorz Swierkosz diventa collaboratore dell’unità pastorale Immacolata Santa Croce. Don Oscar Mwansa di quella di Tolentino centro. Don Marco Petracci viene nominato responsabile diocesano del servizio dell’ufficio pastorale giovanile e oratori.

Il Sinodo



«Il Sinodo - l’invito di Marconi - chiama tutti: presbiteri, diaconi e laici a una maggiore corresponsabilità per la vita di fede delle nostre parrocchie; ad avere uno sguardo chiaro sulla realtà e non solo sui desideri. Il nostro tentativo è quello di mantenere stabili in ogni unità pastorale alcuni preti che possano essere di riferimento per i fedeli, ma nelle singole parrocchie i cambiamenti sono e saranno necessariamente frequenti. Nel corso del prossimo anno altri sacerdoti, compatibilmente con le situazioni complesse di vari Paesi esteri dove dovrebbero essere accolti, partiranno per la missione. Questa situazione è in costante evoluzione, anche per l’età avanzata di vari sacerdoti, che però ancora lavorano a tempo pieno in parrocchia e che sentitamente ringraziamo. Speriamo che i nostri fedeli comprendano che ciascuno cerca di fare del suo meglio e che, solo con la collaborazione generosa di tanti, si potranno aiutare soprattutto i più fragili, come i piccoli e gli anziani, a vivere una vita di fede e di speranza».