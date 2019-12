Macerata, dietro l'accoltellamento la truffa della macchina "magica" che moltiplica i soldi

MACERATA - Con una macchina particolare, per certi versi miracolosa, avrebbero duplicato i soldi producendone altri uguali perfettamente identici ma soprattutto veri. È stata questa la promessa fatta da due cittadini camerunensi a due maceratesi di origine macedone che nel tempo avrebbero consegnato agli africani qualcosa come 100mila euro. Poi, non vedendo indietro neppure un centesimo, domenica scorsa hanno reagito e uno dei due è stato a sua volta aggredito da un camerunense che lo ha accoltellato ad una mano nel tentativo di guadagnare la fuga.

L’africano, un quarantenne residente a Torino, attualmente è in carcere a Montacuto per lesioni aggravate e domani comparirà davanti al gip per la convalida dell’arresto. I particolari relativi alle cause dell’aggressione sono emersi nella tarda serata di domenica mano a mano che gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti raccoglievano le testimonianze sull’accaduto. I due camerunensi in passato avrebbero proposto ai maceratesi di consegnargli del denaro, loro, attraverso un particolare macchinario, avrebbero duplicato o addirittura moltiplicato le banconote. Questa sarebbe stata la proposta, accolta con entusiasmo dai maceratesi che gli avrebbero dato fior di soldi, poi però, non vedendo i frutti del loro lucroso investimento, avrebbero fiutato la truffa e si sarebbero informati. Il raggiro sarebbe stato molto simile a quello messo su da un gruppo di camerunensi nel Padovano, anche il programma televisivo Striscia la notizia aveva dedicato un servizio a questi fatti.

