Spaccio di droga, condanne quasi dimezzate in Appello per Desmond e Awelina

MACERATA - Condanne quasi dimezzate per Lucky Awelina e Desmond Lucky. A deciderlo sono stati i giudici della Corte d’appello a cui gli avvocati difensori dei due nigeriani si erano rivolti dopo la condanna in primo grado in rito abbreviato per spaccio di droga. In quella sede Awelina era stato condannato a otto anni, Desmond a sei. I giudici hanno rigettato la richiesta di scarcerazione, Awelima e Lucky quindi al momento restano in carcere.La sentenza è arrivata ieri e ora la pena per entrambi è diventata di quattro anni e sei mesi. Gli avvocati hanno chiesto venissero riconosciute le attenuanti per due persone incensurate e l’applicazione di una sentenza delle Corte costituzionale che ha ridotto i minimi della pena per spaccio da otto a sei anni.I due nigeriani erano finiti sotto inchiesta con l’accusa di omicidio per la morte della 18enne romana Pamela Mastropietro, dopo l’arresto Innocent Oseghale, unico imputato in Corte d’assise. Poi l'accusa di omicidio nel proseguo delle indagini era caduta ma i carabinieri avevano ricostruito l'attività di spaccio dei due.