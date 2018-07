La denuncia choc di una ragazza: «Infermiere mi ha violentata in ospedale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - «Violentata da un infermiere in un reparto dell’ospedale»: è, in buona sostanza, quanto denunciato alla polizia da una giovane affidatasi poi alle cure del sanitari ospedalieri per i gravi traumi subiti.La vicenda si sarebbe appunto consumata in un reparto ospedaliero e dunque un operatore sanitario avrebbe approfittato - stando alla denuncia oggetto di tutti gli approfondimenti del caso - della situazione di debolezza della donna per porre in essere la violenza sessuale. Per il momento di concreto ci sono la denuncia della donna e le cerificazioni mediche che attestano appunto quanto denunciato dalla vittima della violenza.