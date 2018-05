Delitto Sarchiè: confermati l'ergastolo a Farina e i 20 anni al figlio

di Benedetta Lombo

MACERATA - Omicidio di Pietro Sarchiè. La Cassazione conferma le condanne di secondo grado per gli assassini del commerciante di pesce sambenedettese: ergastolo per Giuseppe Farina e 20 anni per il figlio Salvatore. I giudici della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati dalle difese degli imputati e dalla Procura generale e hanno confermato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Ancona.Ieri mattina il procuratore generale aveva chiesto il rigetto dei ricorsi presentati dai legali delle difese e l’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura generale. L’avvocato di Giuseppe Farina, Francesco Voltattorni, aveva chiesto l’annullamento della sentenza di secondo grado, ritenendo il proprio cliente meritevole di una riduzione della pena per l’assenza di premeditazione e la concessione delle attenuanti generiche perché durante le indagini avrebbe collaborato, confessando il delitto e facendo ritrovare il tamburo della pistola utilizzata nell’omicidio.