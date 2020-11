La Del Balzo Ruiti negativa al tampone: «Mio padre sconfisse la Spagnola, io invece sono guarita dal Covid»

MACERATA - «Mio padre nel 1918 fu contagiato dalla Spagnola e io oggi, nel 2020, ho sconfitto il Covid-19». A raccontarlo è la presidente della Fondazione Carima e della Croce Rossa di Macerata Rosaria Del Balzi Ruiti che ha avuto finalmente la notizia della sua negatività al tampone e di essere quindi guarita dal virus. Oggi potrà tornare alla “normalità” anche il sindaco di Ripe San Ginesio, Paolo Teodori, dopo gli oltre 30 giorni di isolamento.





«Ora sto bene – racconta la Del Balzo, che aveva annunciato la sua positività al virus lo scorso 20 ottobre – ma la preoccupazione c’è sempre. Se il virus dovesse tornare? Se lo riprendo? Siamo immuni? Insomma le domande sono tante. Sono stata dichiarata guarita venerdì scorso e sabato sono uscita per la prima volta. Mi sono subito rimessa a lavoro perché in questo mese ho lasciato indietro tante cose a causa del virus. Sono tornata parte attiva del progetto della Croce Rossa “Il tempo della gentilezza” del quale invece ho usufruito in questo mese, costretta a casa e senza la possibilità di fare la spesa o acquistare medicinali».



«Ecco, la vicinanza dei miei volontari è servita molto in questo periodo – ha continuato la presidente della Croce Rossa di Macerata -. Capisco la difficoltà di questa recrudescenza del virus ma credo che sia importante stare un po’ di più vicino alle persone positive che si trovano a casa. Serve una maggiore vicinanza da parte dei medici di base, anche solo una chiamata, una rassicurazione telefonica che diano tranquillità. Penso alle tante persone che hanno contratto il virus, sono in casa da sole e vengono bombardate in tv da notizie sul Covid; chiaro che si tratta di una situazione che aumenta agitazione e paura e influisce in modo negativo sia psicologicamente sia fisicamente se non arrivano delle parole di conforto».

La Del Balzo ha poi voluto mettere in guardia dal virus. «Non è una semplice influenza e il Covid va trattato con tutto il “rispetto” dal punto di vista sanitario, psicologico e comportamentale. Dobbiamo avere forza e coraggio di rispettare gli altri prendendo tutte le precauzioni del caso – ha concluso la Del Balzo ricordando a chiunque ne avesse necessità di contattare la Croce Rossa di Macerata (335 7972208) -. Pensi che nel 1918, mio padre, fu contagiato dalla Spagnola, mentre io oggi, nel 2020, ho contratto il Covid; tutti e due, dopo le nostre sudate notturne, siamo riusciti a sconfiggere la malattia».

Pronto a tornare alla “normalità” anche il sindaco di Ripe San Ginesio, Paolo Teodori. «Oggi scade per me il ventunesimo giorno di isolamento e quindi, dato che non ho sintomi, come stabilito dai protocolli, posso tornare alla “normalità” – ha commentato il primo cittadino che aveva scoperto la positività al virus lo scorso 17 ottobre -. Per me sono passati ben 32 giorni quindi sarà una bella liberazione. In questi giorni sono stato in totale isolamento e quel che mi manca di più è poter abbracciare i familiari più stretti. In questo lungo mese mi sono comunque tenuto attivo allenandomi nella stanza e seguendo il Comune da remoto grazie alla tecnologia. Quelli che ho avuto sono stati sintomi particolari perché tutto è partito con uno strano mal di pancia e un dolore alle ossa; come se fosse un’influenza ma non ho mai avuto la febbre – ha concluso il primo cittadino -. L’invito che faccio a tutti è quello di rispettare le norme anti-contagio per sé stessi e per gli altri».



