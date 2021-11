Definito il programma: luminarie accese dal 4 dicembre ma niente pista di ghiaccio in piazza

MACERATA - Tutti col naso all’insù dal 4 dicembre quando si accenderanno le luminarie natalizie che in questi giorni vengono installate in città e nelle frazioni. Una spesa di circa 66mila euro di cui si è fatta interamente carico straordinariamente l’amministrazione comunale per venire incontro ai commercianti, che in passato avevano pagato il costo delle luminarie, in un periodo delicato segnato da crisi e difficoltà legate al covid.



«Abbiamo cercato di illuminare tutte le zone del capoluogo, dal centro storico ai corsi principali ed alle periferie – afferma l’assessore a Turismo ed eventi, Riccardo Sacchi - e se avessimo avuto più risorse avremmo illuminato ogni angolo della città. Con i fondi disponibili abbiamo fatto lo sforzo di installare le luminarie in tutte le zone sensibili e più frequentate dai maceratesi. Si può sempre fare di più ma auspico che sia apprezzato dai cittadini la generosità mostrata dal Comune per regalare un Natale luminoso, che possa essere per tutti nel segno di gioia ottimismo e leggerezza nonostante la pandemia sia ancora ben presente nella vita di tutti i giorni». Un cielo stellato sarà la scenografia di alcune delle piazze principali del centro storico, in particolare piazza della Libertà, piazza Mazzini e piazza Battisti. Corso Cavour e corso Cairoli si presenteranno con le stesse luminarie che saranno in continuità con quelle del centro ma diverse, mentre le tre frazioni avranno a loro volta luminarie simili.

«La prossima settimana sveleremo il quadro completo dei tanti eventi natalizi – prosegue Sacchi - che saranno all’insegna della prudenza e della cautela nel massimo rispetto delle norme anti contagio: quindi no ad eventi di richiamo per evitare assembramenti, specie in questi giorni che indicano una ripresa dei contagi da covid. Per questo abbiamo declinato la possibilità di ospitare la pista del ghiaccio in piazza oppure concerti all’aperto o per il capodanno. Come lo scorso anno sarà un Natale diverso ma non perso. Tornando alle luminarie che vestiranno il capoluogo credo che saranno una piacevole sorpresa per i maceratesi: abbiamo deciso di mantenere uguale l’illuminazione dei corsi Cavour e Cairoli, così come le tre frazioni, mentre le vie del centro storico avranno un’illuminazione uniforme. Le due piazze, Libertà e Mazzini, saranno pure simili anche se quest’ultima avrà dei motivi luminosi in più. Sono stati installati poi altri alberi di Natale in luoghi identitari della città, come in prossimità del Monumento ai Caduti e davanti all’Arena Sferisterio che daranno risalto a questi luoghi».



L’appuntamento con l’accensione delle luminarie natalizie montate dalla ditta Porfiri di Colmurano e dell’albero in piazza della Libertà è fissato al 4 dicembre con una piccola cerimonia che di fatto darà il via agli eventi del Natale 2021. «Si l’appuntamento è fissato a sabato 4 dicembre – afferma Riccardo Sacchi - alle ore 18 con un piccolo spettacolo che sarà animato per le vie del centro da Birbanda, una banda itinerante che eviterà assembramenti in un luogo solamente, ci sarà il saluto del sindaco Parcaroli cui seguirà un momento musicale dedicato ai bambini realizzato in collaborazione con associazioni locali ed infine verrà aperta la Fabbrica del Cioccolato dedicata ai più piccoli con risvolti legati alla beneficenza e solidarietà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA