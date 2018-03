Danneggia le auto in sosta e va dalla polizia ubriaco: bis di denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Prima, ubriaco, danneggia le auto in sosta e rimedia una denuncia. Poi si presenta dalla stradale, di nuovo ubriaco, e fa il bis.Protagonista un rumeno 46enne residente in città, fermato in via Pantaeloni dopo che l’allarme di alcuni passanti che lo avevano visto danneggiare gli specchietti delle auto in sosta. L’uomo, in evidente di ebbrezza alcolica, è stato denunciato per il reato di danneggiamento e trasportato al pronto soccorso. Nel pomeriggio di ieri, senza un motivo particolare, l’uomo si è recato a bordo della propria autovettura presso la sede della Polizia Stradale sita in questa Via Dei Velini. Ricevuto dagli agenti lo stesso appariva in evidente stato di ebbrezza alcolica tant’è che veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza mentre l’autovettura veniva sottoposta a sequestro poiché sprovvista di polizza assicurativa.