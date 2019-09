Dall'Umbria per spacciare eroina vicino allo scuole: arrestato pusher pendolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Dall'Umbria a Macerata, per spacciare eorina anche vicino alle scuole: arrestato un pusher pendolare.Si tratta di un nigeriano 26enne arrestato dalla Squadra mobile di Macerata in collaborazione con la Polfer di Foligno, mentre era sul treno diretto a Macerata. Secondo gli investigatori sarebbe responsabile di almeno 500 episodi di spaccio di eroina per un giro d'affari di circa 30mila euro. Lo spacciatore raggiungeva Macerata in treno o in autobus per poi incontrare i suoi clienti con cui non aveva alcun contatto telefonico.