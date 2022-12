MACERATA - Teatro Lauro Rossi gremito nei giorni scorsi per la festa della Croce Verde, divertimento e solidarietà per un appuntamento benefico organizzato in occasione dei 120 anni dell’associazione maceratese di volontariato. Una lunga serie di artisti sul palco, autorità, volontari e semplici cittadini in platea pronti a partecipare alla festa che aveva, anche ed ovviamente, un fine solidale. Cisirino nelle vesti di presentatore, esibizioni artistiche firmate Coro Sibilla, Pistacoppi, Lando e Dino, Vincisgrassi, Almalù quintet, Route 77, Street band Treia, 7 lives on cat e Giacomentale.



La benemerita associazione cittadina opera ininterrottamente da 120 anni essendo nata il 29 febbraio 1902 - come indicato nel volume “La Croce Verde nella storia di Macerata” per opera di 68 cittadini. Tra gli artisti che si sono esibiti nel corso della serata, organizzata da Alceo Taruschio, ce ne sono stati diversi che hanno anche svolto - negli anni «anche» altre attività come i primario di dermatologia Marco Sigona, il direttore di Unimc Mauro Giustozzi, l’avvocato Vando Scheggia e il consigliere comunale ed ex dirigente scolastico Pierfrancesco Castiglioni. Al termine della serata, è stato premiato il decano dei volontari della Croce Verde Lauro Ricotta che per oltre mezzo secolo ha prestato servizio nell’associazione, il presidente dell’associazione Angelo Sciapichetti ha ringraziato i gruppi partecipanti e i maceratesi per la partecipazione.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale e di quella provinciale è stato il sindaco-presidente Sandro Parcaroli. Prossimo appuntamento il 21 dicembre alle ore 21 al cineteatro Italia per il concerto di Natale con le orchestre della scuola civica di musica Stefano Scodanibbio di Macerata e dell’associazione Libera Musica di Pesaro, direttore Lorenzo Perugini.

A proposito di volontariato il presidente della Croce Verde Angelo Sciapichetti ha affidato una riflessione ai canali social: «In Italia oltre 6 milioni di persone svolgono in tutti i campi e in vari modi attività di volontariato. Rappresentano la parte più generosa e nobile della nostra società. Sono i veri, unici, cittadini di Serie A; fondamentali e insostituibili in tutti i settori in cui operano. Sono uomini e donne che si distinguono nel bene senza mai o quasi mai apparire. In silenzio sempre, ovunque e subito. Alle frasi di circostanza e alle parole, preferiscono i fatti. Senza il loro quotidiano, instancabile contributo lo Stato non riuscirebbe a far fronte alle proprie necessità. A loro dobbiamo dire solo una parola: grazie».