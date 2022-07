MACERATA - I vicini non lo vedevano da qualche giorno e dall’appartamento non filtrava nessun rumore, solo un cattivo odore. Alla fine ha prevalso la preoccupazione che fosse accaduto qualcosa di grave e hanno dato l’allarme: un timore che purtroppo il tempo ha trasformato nella certezza del dramma. È stato trovato morto ieri pomeriggio nella sua abitazione Cristoff Cimorosi, 45 anni, residente a Borgo Piediripa, la parte storica della frazione maceratese. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

L'allarme

Quando i vicini hanno dato l’allarme, sul posto sono arrivati gli uomini del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Sono stati quest’ultimi ad aprire il portone e ad entrare per primi. Nell’appartamento al terzo piano tutto era normale, il corpo di Cristoff è stato ritrovato nel bagno: erano le 15.45. Sono arrivati anche gli agenti della Squadra mobile della polizia con il commissario capo Matteo Luconi, per disegnare il quadro in cui è maturata la tragedia, ma stando ai primi elementi raccolti tutto lascia pensare che Cristoff sia stato stroncato da un malore.

Nulla nell’abitazione ha fatto pensare a un’ipotesi diversa; anche in un garage esterno all’edificio, che l’uomo utilizzava per custodire la bicicletta e altri oggetti, tutto è apparso regolare agli agenti. Dai primi accertamenti la morte risalirebbe a qualche giorno fa e le temperature torride hanno poi contribuito ad accelerare la produzione delle esalazioni che hanno allarmato i vicini della vittima.

Il dramma di Cristoff è maturato nello stesso palazzo che il primo luglio è stato interessato da un incendio che ha interessato un appartamento e per il quale cinque famiglie erano state costrette a lasciare l’abitazione per motivi di sicurezza. Sin da subito è stata esclusa ogni relazione tra i due episodi.