Via Crucis, per la processione solo vescovo, sindaco e vicario

MACERATA - Per il secondo anno consecutivo al tempo del Coronavirus la croce del Venerdì Santo è stata portata in processione solitaria tra le vie della città. Presenti il Vescovo Nazzareno Marconi, il vicario don Leonesi e dal sindaco di Macerata. Come Romano Carancini nel 2020, infatti, l’unica autorità presente è stata il primo cittadino Sandro Parcaroli nel rispetto delle normative anticontagio.

Una decisione presa d’intesa vista anche la situazione attuale tra la Prefettura di Macerata, la Diocesi, le Forze dell’Ordine e il Comune. Da qui l’invito di mons. Marconi a non effettuare manifestazioni per il triduo pasquale all’interno delle chiese del territorio oltre quanto già previsto a livello liturgico. La Via Crucis nel centro storico è quindi iniziata alle 20.30 ai “Cancelli” di piazza Annessione e si è conclusa poi alla Basilica della Mater Misericordiae con la partecipazione dei fedeli alle finestre delle case lungo le strade percorse e attraverso i mezzi di comunicazione.

Già nei giorni scorsi era stato diffuso il calendario delle celebrazioni con l’esortazione del Vescovo al massimo rispetto delle misure precauzionali contenute nel protocollo stilato da Governo e Conferenza episcopale italiana negli Orientamenti per la Settimana Santa. Nel pomeriggio di ieri, infatti, prima della Via Crucis serale, si è svolta la predicazione delle “Tre ore di Agonia” nella chiesa di Sant’Agostino a Recanati e l’adorazione della Croce presso la chiesa di San Giorgio a Macerata. Il Vescovo sarà poi presente oggi alle ore 19 alla Veglia Pasquale in programma nella chiesa dell’Immacolata, sempre a Macerata. La Pasqua di Resurrezione di domani 4 aprile vedrà invece mons. Marconi officiare la Messa solenne alle ore 10.30 ancora nella chiesa di San Giorgio. C’è la possibilità di seguire i vari appuntamenti religiosi attraverso la pagina YouTube, l’emittente televisiva EmmeTv canale 89 e sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.

