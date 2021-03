Vaccini anti Covid, prima il pienone e poi il vuoto: le prenotazioni a singhiozzo

MACERATA - Al mattino le ormai consuete scene di assembramenti, anziani costretti a ripararsi dal freddo tra auto e tendone e caos tra prime dosi e richiami. Di pomeriggio un deserto irriconoscibile e personale fermo a girarsi i pollici per ore. È stata una giornata schizofrenica quella di ieri al centro vaccini di via Capuzi, iniziata come ormai consolidato da giorni e finita in maniera decisamente diversa. Chi si è avventurato ieri mattina all’oratorio Santa Madre di Dio per ricevere il vaccino per il covid-19 ha trovato la situazione della quale raccontiamo da giorni.

Il tunnel rosso allestito all’ingresso per riparare anziani e accompagnatori dal freddo pungente di questi giorni è stato pieno praticamente dalle prime luci del giorno e fino all’inizio del pomeriggio. Solite attese ondeggianti tra i 45 minuti e l’ora abbondante per ricevere il vaccino, che si tratti di prima dose o della seconda non fa grande differenza. «Ma più che una colpa dell’organizzazione è un sommarsi di fattori – raccontano alcuni presenti – quando arriviamo qui, alle 8 di mattina, spesso ci sono già parecchi anziani in attesa da un’ora nonostante abbiano appuntamento per la fascia tra le 8 e le 9. Considerando che i medici hanno bisogno di qualche minuto per allestire il tutto, si parte con le vaccinazioni di solito verso le 8.15-8.30 e a quell’ora si sono già accumulate decine di persone. Pian piano nel corso della giornata tendenzialmente si recupera, ma poi ci sono coloro che non si fidano nel vaccino AstraZeneca, vogliono spiegazioni e rassicurazioni, e così il procedimento rallenta. Di pomeriggio, tendenzialmente, c’è sempre maggiore calma. Sono convinto che non cambierà molto spostandosi a Piediripa: non ci sono grandi responsabilità dovute a scarsa organizzazione».

Ma la calma del pomeriggio ieri è diventata addirittura piatta perché tra le 15 e le 17 non c’erano appuntamenti programmati, a quanto riferito dallo staff all’ingresso del centro. Solo qualche sporadico anziano che doveva recuperare appuntamenti saltati in precedenza o che voleva anticiparne uno futuro si è fatto vivo all’oratorio. E così per un paio d’ore medici, personale amministrativo e Protezione civile hanno potuto tirare un po’ il fiato. «Non sappiamo che dire, non dipende da noi», commenta laconico il personale. Ma certo la situazione lascia basiti pensando alle scene solo di poche ore prima, con decine e decine di persone una vicino all’altra e anziani “parcheggiati” nelle auto in sosta lungo via Capuzi e dintorni. L’unica certezza è che, almeno fino a Pasqua, l’oratorio sarà il punto di riferimento per i cittadini di 24 Comuni del Maceratese. I lavori di allestimento del capannone di Piediripa scelto dal Comune per ospitare il centro vaccini e triplicare i ritmi di somministrazione sono partiti nei giorni scorsi, ma ci vorrà almeno un paio di settimane per completarli. La speranza è che almeno non si perdano più ore preziose.

