MACERATA - Tre classi in quarantena al liceo Scientifico di Macerata. Una ha iniziato il periodo questa settimana, la prima invece sta completando e sta rientrando (la durata della quarantena è diversa infatti per vaccinati e non vaccinati). I casi non sono comunque di docenti o alunni positivi ma si tratta di cause esterne alla scuola. Per le classi poste in isolamento viene subito attivata la didattica a distanza.

