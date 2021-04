«Eccomi, sono pronta e sono felice». A 105 anni si è vaccinata Letizia la più anziana della città

MACERATA - A 105 anni ieri mattina ha finalmente potuto fare il vaccino a casa. «Sono contenta, mi sono svegliata prestissimo per vaccinarmi, adesso però faccio colazione», così Letizia Alessandrini dopo aver accolto la giovane dottoressa Eleonora Ottavi che alle 7.30 ha suonato al campanello della sua abitazione per somministrarle la prima dose del vaccino Moderna.

«Mamma era contenta, le ho portato le paste e il caffè per fare colazione, di solito si sveglia più tardi, ma stamattina avevo un impegno e ho chiesto alla dottoressa se poteva anticipare l’appuntamento», ha spiegato il figlio dell’anziana, l’avvocato Vando Scheggia.

Il 19 marzo scorso Alessandrini, ex commerciante maceratese conosciutissima in città, ha festeggiato insieme ai figli il suo 105° compleanno ma, malgrado la sua ragguardevole età, non aveva ancora avuto il vaccino. I figli infatti avevano pensato di far fare il vaccino alla madre direttamente a casa, ma poiché l’attesa era diventata troppo lunga, avevano deciso di prenotare sulla piattaforma e di accompagnarla al centro vaccinale più vicino. La data fissata era quella dell’11 aprile, ma ieri il medico di base si è recata a casa di otto assistiti per somministrare la loro prima dose di Moderna.

La prima da cui si è recata è stata proprio Alessandrini (il medico avrebbe dovuto recarsi a casa dell’ultracentenaria alle 9.30, ma per un impegno lavorativo del legale ha anticipato di un paio di ore) che ha atteso con tranquillità il suo momento. Alla dottoressa l’ex commerciante ha chiesto informazioni sulle caratteristiche del vaccino che le sarebbe stato iniettato (copertura, tempi di attivazione e possibili effetti), ha firmato i documenti e senza troppi indugi ha porto il braccio al medico.



«Una femminista ante litteram, una donna di larghe vedute», così il figlio aveva descritto la madre in occasione del suo compleanno un paio di settimane fa: «L’unico motivo per cui è infastidita dal Covid – aveva raccontato il figlio quel giorno – è perché negli ultimi due anni non le ha permesso di festeggiare i suoi compleanni con tutta la gente che solitamente la circonda. È consapevole di aver raggiunto un traguardo importante e se anche dovesse andarsene dice di aver vissuto tutto ciò che voleva».

Donna particolarmente volitiva, nel corso della sua lunga vita Letizia Alessandrini ha vissuto momenti di difficoltà, è nata nel 1916 nel bel mezzo della Grande Guerra di cui naturalmente non conserva ricordi, al contrario della Seconda guerra mondiale. Dopo il secondo conflitto mondiale decise di cogliere l’occasione della ripresa economica puntando sul commercio, iniziò allora aprendo un alimentari a Sforzacosta a cui seguì, nei primi anni ‘50 un bar a Macerata poco distante dal Palazzo di giustizia. Nel 1958 aprì la prima pizzeria nel capoluogo, poco dopo fu la volta di una pensione (l’attuale hotel Lauri) e successivamente una seconda pizzeria a Civitanova. «Oggi è una donna a cui non manca niente, di salute sta meglio di me – ha aggiunto scherzando l’avvocato -. Da circa una decina d’anni ha invece un problema a un ginocchio che non le permette di camminare bene e quando esce lo fa in carrozzina, all’inizio provava un senso di disagio, c’ho messo un anno a convincerla, poi dopo aver superato quel sentimento di vergogna, ha iniziato ad uscire e non vede l’ora di girare in centro a Macerata. A Pasqua che farà? Ovviamente in famiglia, con mia sorella».

