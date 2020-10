Covid, ancora contagi nelle scuole e una maestra positiva a Caldarola

MACERATA - Ancora casi di positività al Covid-19 negli istituti scolastici della Provincia mentre i contagi continuano a salire. Ieri il Servizio Sanità della Regione Marche ha registrato 28 nuovi soggetti contagiati nella Provincia di Macerata. Salgono le persone in isolamento domiciliare che passano da 753 a 811; di queste ultime 90 presentano sintomi mentre 15 sono operatori sanitari. Un alunno positivo al Covid-19 anche tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado del Convitto di Macerata; classe in quarantena.

LEGGI ANCHE:

Covid, quarantena scende a 10 giorni: un solo tampone in uscita da medici di base e pediatri, le decisioni del Cts. Ecco tutte le novità

«L’Asur ha già attivato tutti i protocolli del caso e sono stati avvertiti tutte le famiglie e i docenti – ha spiegato la dirigente Annamaria Marcantonelli -. La situazione è costantemente monitorata e i compagni di classe dello studente positivo si trovano in quarantena e sono in attesa del tampone. Da domani inizieranno la didattica online e abbiamo già provveduto, tramite una ditta specializzata, alla sanificazione straordinaria dei locali». Tra i nuovi casi di Covid-19 a scuola ce ne sono due all’Istituto Gentili di Sarnano; a comunicarlo è la stessa dirigente scolastica Maura Ghezzi. «Sono stati ufficialmente segnalati dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale due casi di positività al Covid-19 fra gli studenti: uno studente del Liceo Scientifico di Sarnano (si tratta del secondo caso nella scuola, ndr.) e uno studente del Liceo Linguistico di San Ginesio. I casi sono stati circoscritti e gli studenti delle classi coinvolte sono posti in isolamento domiciliare fiduciario preventivo, in attesa di tampone». Per gli studenti, a partire da oggi, saranno attivate le lezioni online; anche i docenti della classe si trovano in isolamento domiciliare in attesa del tampone.

Due studenti positivi anche alla scuola elementare di Montelupone. «Gli alunni stanno bene e la dirigente del Servizio Prevenzione dell’Asur mi ah comunicato che predisporrà tutte le misure di diagnosi e di prevenzione necessarie nei confronti dei contatti – ha detto il sindaco Rolando Pecora che già da venerdì, con una ordinanza, aveva sospeso l’attività per le due classi in attesa dei risultati -. Inoltre si è già provveduto alla sanificazione dei locali. La nostra Dirigente scolastica mi ha comunicato di essere pronta, dopo la formalizzazione dei provvedimenti da parte dell’Asur, ad attivare tutto quanto previsto per il mantenimento della didattica per quanti verranno posti in osservazione domiciliare». A Montelupone sono quattro le persone complessivamente positive e 11 in quarantena. È risultato positivo anche un alunno di una classe della scuola primaria “Badaloni” di Recanati.

«La dirigente scolastica, in stretta collaborazione con gli uffici dell’Asur, è al lavoro per i provvedimenti del caso mentre i familiari dell’alunno sono tutti in quarantena – ha detto il sindaco Antonio Bravi -. Ad oggi nella nostra città i casi di positività sono cinque e 13 le persone in isolamento preventivo». A Caldarola una maestra delle scuole elementari è risultata positiva al test sierologico. «La docente si è subito sottoposta al tampone e avremo i risultati martedì – spiega il sindaco Luca Giuseppetti -. In attesa dell’esito però ho disposto la sospensione delle lezioni per le classi seconda e terza elementare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA