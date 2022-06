Bilancio del Cosmari, il fatturato in crescita sfiora quota 53 milioni

MACERATA - Via libera al bilancio consuntivo 2021 di Cosmari ed al bilancio di previsione 2022, alla presenza del 61,57 per cento dei sindaci. Astenuti solo il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e di Corridonia Giuliana Giampaoli. L’utile 2021 è di 23mila euro, a fronte di un fatturato di quasi 53 milioni di euro, 47 milioni di euro di indebitamento, 4 milioni di investimenti, ridotta a 13 milioni di euro l’esposizione bancaria.



Nel preventivo inseriti anche i progetti presentati per il Pnrr: il biodigestore da 43 milioni di euro, il rinnovo del parco mezzi per circa 20 milioni di euro. A condizionare l’attività del consorzio di smaltimento rifiuti l’incendio all’impianto il trattamento meccanico biologico per cui attualmente i rifiuti sono portati così come si trovano, quelli gialli indifferenziati presso discariche di appoggio a Fermo e Corinaldo e questo sta incidendo sui costi sostenuti dall’azienda. Saranno riportati a Cingoli una volta ripristinato l’impianto di selezione tmb, si prevede entro fine anno. Nel 2021 aumento del 4,5 per cento della tariffa rifiuti. Disco verde dal collegio sindacale, per cui è intervenuto il presidente Umberto Massei, che ha raccomandato per il 2022 in vista del cospicui investimenti da attuare una attenzione fortissima al controllo di gestione.



È stato il presidente Giuseppe Pezzanesi a tracciare un bilancio dell’operatività della struttura, parlando del momento difficile che dopo l’incendio all’impianto di tmb, ha come conseguenza che i rifiuti vengano portati a Corinaldo e Fermo: «Abbiamo sollecitato il presidente Parcaroli a scrivere all’Ata, in modo da individuare il sito della discarica perché se Fermo o altri si rifiutano di dare un piccolo appoggio e considerato che l’abbancamento a Cingoli termina nel settembre 2023, avremo nei prossimi anni un grosso problema di allocazione dei rifiuti».



