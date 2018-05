La Corte dispone una nuova perizia psichiatrica per Luca Traini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Luca Traini, in arrivo un’altra perizia psichiatrica per il ragazzo autore della sparatoria contro gli immigrati africani a Macerata. Una prima perizia era stata effettuata dai periti incaricati dalla difesa, ma ora la Corte d’Assise di Macerata ha deciso di affidare l’incarico di capire se fosse in grado di intendere e di volere allo psichiatra, criminologo e scrittore Massimo Picozzi.