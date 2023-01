MACERATA Nuova vita per il sottopasso di piazza Garibaldi, collegato anche a corso Cavour e ai Giardini Diaz. Grazie ai fondi del Pnrr, l’amministrazione guidata dal sindaco Sandro Parcaroli ha già in programma un intervento che servirà per eliminare le barriere architettoniche e rendere più accogliente il sottopasso. «Entro la fine del mese - annuncia l’assessore all’Urbanistica, Silvano Iommi - verrà consegnato il progetto esecutivo, la cui realizzazione è stata affidata dall’ente al professionista Mario Montalboddi».



L’intervento di riqualificazione rientra appunto nei finanziamenti del Pnrr nell’ambito della rigenerazione urbana e ha previsto per Macerata un contributo di 850mila euro. L’assessore Iommi entra nello specifico dei lavori «per i quali serviranno circa 650mila euro». In particolare saranno abbattute «le barriere architettoniche con due ascensori, uno collocato vicino alla scalinata di viale Puccinotti, dove resterà anche la scala vicina al blocco ascensori. L’altro vicino all’edificio tra i cancelli e viale Leopardi. Verso i Giardini Diaz, invece, dal lato di viale Leopardi, sarà realizzata un’unica rampa a scivolo, e verrà eliminata la scala. E sul marciapiede la scala viene sostituita da una rampa». Sono poi previsti interventi pure sul lato di corso Cavour.

Scale ristrette, passaggio pedonale più grande



«Le scale già esistenti su entrambi i lati della strada verranno ristrette per allargare il passaggio pedonale sul marciapiede. Sarà ristretto il muretto della scala su entrambi i marciapiedi di corso Cavour così che possa esserci il passaggio anche per carrozzine e passeggini. Al momento invece riesce a passare solo una persona a piedi». Attenzione poi all’interno del sottopasso. «Sarà completamente sostituita la pavimentazione che attualmente è in gomma con un materiale che la renda sia più funzionale che esteticamente migliore. Le pareti saranno rivestite con colori più gradevoli, e sarà anche migliorata l’illuminazione a led in modo da favorire le vetrine dove attualmente le attività commerciali espongono i propri prodotti». Iommi guarda già ai tempi per la gara di appalto dei lavori: «Dovrà avvenire entro maggio. Il tempo di ottenere i permessi definitivi e di portare avanti le procedure. Si tratta di una scadenza fissata dal Pnrr per i progetti sulla rigenerazione urbana». Ma il sottopasso di corso Cavour non è l’unico a essere interessato dal restyling. L’intenzione della maggioranza è infatti anche quella di intervenire su quello dello Sferisterio. «In questo caso i fondi rientrano nel finanziamento di oltre un milione di euro riservati all’Arena. E che serviranno per sistemare la struttura, apportando alcuni accorgimenti. Per quanto riguarda il sottopasso, sarà realizzato il redesign degli imbocchi del sottopasso pedonale per ridurne l’impatto visivo».