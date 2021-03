Giovanni muore per il Covid a 52 anni, mondo della movida e dello sport in lutto per Pucci

MACERATA - Il mondo della movida piange la scomparsa di Giovanni Pucci. Aveva 52 anni ed era anche presidente della società di calcio Ponte San Giusto Academy. Si è spento al Covid Center, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid-19 alcuni giorni fa. Il dramma si è consumato nella prima mattinata di ieri. Il cinquantaduenne, che lavorava come operaio presso lo Stringhificio Sangiustese, si era ammalato di Covid-19 una settimana fa.



Giovedì era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova e da qui trasferito al Covid Hospital. Le sue condizioni sono peggiorate nel giro di pochissimo tempo fino al tragico epilogo, nonostante Giovanni Pucci non avesse particolari problemi di salute. «Aveva lavorato per tre anni come responsabile della cambusa del Le Gall, un ruolo di responsabilità – ha ricordato Daniele Angelini -. Quest’anno sarebbe stato il quarto anno di lavoro insieme. Dovevamo rivederci per organizzare, questa notizia mi ha distrutto, mi ha lasciato sconvolto. Era una persona mite, con un grande senso di responsabilità, seria e scrupolosa». Aveva lavorato in diversi locali della costa, con la mansione di cambusiere, dal Donoma al Le Gall. Oltre che, come si diceva, era dirigente sportivo.

«Non avremmo mai voluto scrivere questo post e sinceramente ci tremano le mani – si legge sulla pagina Facebook della società sportiva Valdichienti Ponte - Purtroppo ci è giunta notizia che il nostro caro Giovanni Pucci ci ha lasciato. Lui era fondamentale per noi, è stato per molti anni, sin dall’inizio, la colonna portante di tutta la società Valdichienti Ponte e Ponte San Giusto Academy, di cui era anche presidente. Ha lasciato un vuoto enorme dentro ognuno di noi, Giovanni era una persona sempre presente ed aveva un modo di fare unico. Era davvero speciale». I funerali saranno celebrati domani mattina, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria della Purità a Monte San Giusto. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità di Monte San Giusto e più in generale il Maceratese visto che era conosciuto un po’ ovunque. Giovanni Pucci lascia il fratello, la nipote e la cognata.

