Piomba un coppo dal tetto e finisce sul marciapiede Passante avvisa la polizia

MACERATA - Un coppo cade da un palazzo in via XX Settembre, nel centro storico di Macerata. Un passante chiama la polizia che interviene subito sul posto. Poco dopo arrivano anche i vigili del fuoco del comando provinciale che provvedono a rimuovere altri coppi pericolanti. Per fortuna nessuno é rimasto ferito ma il rischio é stato davvero grande. É successo oggi intorno alle 14.30.