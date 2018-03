Coppia sorpresa con un chilo di hashish nell'auto: arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Non si ferma la lunga scia di arresti per contrastare il fenomeno dello spaccio della droga a Macerata e in provincia. Ieri due giovani sono stati arrestati ed è stato sequestrato un chilo di hashish. Durante un controllo su strada, una pattuglia dei carabinieri ha imposto l’Alt ad un’auto che viaggiava tra Trodica di Morrovalle e San Claudio di Corridonia in direzione di Macerata.Alla guida c’era un albanese di 28 anni di Macerata già noto alle forze dell’ordine e una giovane del capoluogo di 31 anni. Il conducente ha rallentato e poi si è fermato, non prima di tentare di disfarsi della droga. Tutto vano. I militari, infatti, notando i movimenti sospetti e il nervosismo mostrato dai due, hanno effettuato un accertamento certosino del mezzo trovando due panetti incellofanati dal peso complessivo di un chilo. Per i giovani si sono immediatamente aperte le porte del carcere: per l’albanese Klodian Falli quelle del carcere di Marino del Tronto nell’Ascolano, per la giovane, Giulia Scartozzi, quelle della casa circondariale di Pesaro. Il ventottenne era già noto ai militari perché lo scorso dicembre aveva accoltellato un pizzaiolo all’uscita da un locale a Macerata.