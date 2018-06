Coppia di falsi ispettori dei rifiuti a caccia di vittime da truffare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Avvistati due falsi “controllori” della raccolta differenziata porta a porta, il Cosmari smentisce, prontamente, la presenza di operatori che svolgono questo tipo di mansione. Dopo la diffusione, ieri mattina, di una notizia che riguardava un ragazzo e una ragazza, vestiti con una maglietta nera e con a disposizione un falso tesserino con il logo e la scritta Cosmari, l’azienda ha subito diramato la precisazione.«A seguito della notizia giunta – si legge in una nota del Cosmari -, relativa a un ragazzo e una ragazza che indossavano una maglietta nera con un falso tesserino recante il logo e la scritta del Cosmari e che si sono impropriamente qualificati come controllori della raccolta differenziata nel Comune di Macerata, Cosmari, ancora una volta, precisa che non è in corso, in nessun comune maceratese, alcun tipo di verifica o controllo del servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta”, né tanto meno campagne domiciliari informative».