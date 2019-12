Macerata, tentata violenza. Arresto non convalidato ma il marocchino resta dentro

MACERATA - Aveva cercato di violentare una 19enne di notte, in un vicolo, mentre tornava a casa. Ha fatto scena muta davanti al gip, Ahmed Hassal, marocchino di 33 anni arrestato dalla Volante sabato notte, poco dopo la richiesta di aiuto della ragazza.



Assistito dall’avvocato Lucia Iannino, il marocchino si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Domenico Potetti non ha convalidato l’arresto per un mero motivo tecnico (l’arresto, pur eseguito a breve distanza temporale dal fatto - in meno di un’ora -, non è avvenuto nell’immediatezza della commissione del reato, per cui non è stata riconosciuta la flagranza, ndr), ma ha ritenuto necessario confermare la custodia cautelare in carcere. Così il 33enne è stato portato al carcere di Montacuto, ad Ancona.

L’aggressione a sfondo sessuale risale a sabato scorso. Erano le 2 di notte, quando una 19enne maceratese ha chiamato il 113 e, ancora sotto choc per l’accaduto, ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente da uno straniero che l’aveva bloccata in un vicolo del centro storico.



La ragazza stava tornando a casa quando lo sconosciuto l’aveva bloccata in un vicolo tappandole la bocca per impedirle di chiedere aiuto. Nonostante questo però la 19enne era riuscita a divincolarsi e a liberarsi dalla presa e, chiedendo aiuto a squarciagola, aveva iniziato a correre fino ad arrivare a casa, pochi metri dopo, dove aveva contattato la polizia. Immediatamente gli uomini della Squadra Volante guidata dal commissario capo Lorenzo Commodo, si erano messi alla ricerca dell’aggressore rastrellando tutte le vie e i vicoli del centro e, in meno di un’ora dalla richiesta di soccorso, l’avevano rintracciato in via Don Minzoni e arrestato. Il marocchino, con precedenti per spaccio, è in Italia senza fissa dimora ed era uscito alcuni giorni prima dal carcere di Firenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA