Ubriaco con la patente scaduta da 10 anni, giovane colleziona 9 verbali e maxi multa

MACERATA - Due giovani trovati alla guida dell’auto dopo aver bevuto. Nei guai un 38enne di Monte Urano che ha collezionato ben 9 verbali e una maxi multa e un 36enne a cui è stata ritirata la patente. I controlli sono avvenuti nella notte lungo la statale Adriatica, sulla costa maceratese e sono stati disposti dal questore Antonio Pignataro, con le pattuglie della questura ed il coinvolgimento delle pattuglie delle polizia stradale di Macerata diretta dal commissario Tommaso Vecchio.La polizia impegnata nei servizi di vigilanza stradale e contrasto alla guida in stato di ebrezza ha intimato l’alt a diversi autoveicoli. Due di questi si sono dati alla fuga e nel tentativo maldestro di scappare ai controlli, dopo un rocambolesco inseguimento a sirene spiegate, sono stati bloccati. In particolare, un 38enne di Monte Urano alla vista della paletta della Polstrada, invece di fermarsi ha pigiato l’acceleratore e ha tentato di dileguarsi lungo la Statale Adriatica in direzione sud. Gli operatori di Polizia si sono posti immediatamente all’inseguimento del fuggiasco riuscendo a fermarlo dopo un paio di chilometri. Durante la fuga l’uomo ha commesso una serie considerevole di infrazioni, non curante dei pericoli causati agli altri utenti della strada, tra cui sorpassi vietati e velocità pericolosa. Una volta fermato è emerso che il conducente aveva la patente scaduta da oltre 10 anni e guidava un veicolo non sottoposto a revisione. Dai successivi controlli, inoltre, si accertava anche lo stato di ebbrezza e pertanto allo stesso sono state comminate tutte le sanzioni rilevate, per un totale di 9 verbali e un ammontare di quasi 2mila euro di multa. Durante la notte un altro conducente di 36 anni ha tentato, inutilmente, la fuga cercando di imboccare la superstrada per ritornare verso Foligno, luogo di residenza, ma anche in questo caso la pattuglia della Polstrada non si è fatta seminare e ha raggiunto il fuggitivo. Anche il folignate è risultato in stato di ebbrezza, tanto che gli veniva riscontrato un tasso alcolemico del valore superiore di oltre tre volte il limite consentito. Il giovane si è guadagnato quindi una denuncia penale ed il ritiro della patente. Durante il servizio sono state contestate altre infrazioni tra cui molteplici per guida pericolosa.