Controlli davanti alle scuole: sorpreso con la marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - I militari della Compagnia di Macerata, nella notte tra lunedì e martedì, e ieri mattina, hanno effettuato controlli finalizzati a contrastare il consumo e lo spaccio di stupefacenti. Ieri nel capoluogo i controlli hanno riguardato istituti scolastici e zone di aggregazione di studenti, in particolare piazza Pizzarello, via Manzoni e via Cioci. Nel complesso sono stati controllati una ventina di giovani ed una decina di veicoli.I carabinieri della stazione di Montecassiano hanno controllato un giovane di 22 anni residente in provincia, trovato in possesso di uno spinello e di un involucro con 9 grammi di marijuana: il ragazzo è stato denunciato alla procura.