Si schianta con l’auto contro un’abitazione. E una ragazza finisce nei guai nella notte della movida

MACERATA - Controlli anti-movida molesta da parte dei carabinieri nel fine settimana, raffica di denunce, molte delle quali per guida in stato di ebbrezza. Messo a segno anche un arresto: ai domiciliari, per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, è finito un uomo di 35 anni, che vive a Monte San Giusto.



È questo il bilancio di un serrato servizio di controllo predisposto sul territorio dal comando provinciale di Macerata nel fine settimana appena trascorso. I carabinieri della stazione di Monte San Giusto, come si diceva, hanno arrestato un trentacinquenne di origine pakistana, residente nella cittadinanza calzaturiera. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione ad una ordinanza di detenzione ai domiciliari emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona. Il giovane uomo pakistano dovrà scontare, presso il suo domicilio, una pensa di un anno dieci mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Nel corso dei controlli svolti dai carabinieri su tutto il territorio provinciale sono state numerose le denunce. Nei guai è finito un ventenne di nazionalità ucraina, residente a Macerata. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Al momento del controllo, mentre si trovava al volante della sua auto, è stato sottoposto al test dell’etilometro che è, poi, risultato positivo. Gli è stata anche ritirata la patente. Stessa sorte per una venticinquenne di Corridonia che ha perso il controllo della sua automobile ed è finita contro il cancello di una abitazione, lungo una via di Macerata. È stata, come da prassi, sottoposta al test dell’etilometro ed è risultata positiva. Anche per lei denuncia e ritiro della patente di guida.



Nei guai anche un ventiquattrenne, residente ad Appignano, che era sottoposto alla misura del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Macerata. È stata fermato dai carabinieri, che lo hanno sorpreso a girare in piazza, come se nulla fosse. A Montelupone i carabinieri hanno fermato e controllato un giovane di 21 anni, residente a Recanati, trovato in possesso di circa un grammo di marijuana, ad uso personale. È stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. I controlli hanno interessato, ovviamente, non solo l’entroterra, ma anche la costa. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova hanno denunciato a piede libero una trentacinquenne civitanovese. È stata fermata e sottoposta al test dell’etilometro, che è risultato positivo. Nei suoi confronti, dunque, denuncia e ritiro della patente di guida.



I controlli a tappeto come quello dello scorso fine settimana andranno avanti anche nei prossimi week end. Un impegno annunciato anche nel corso dell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Macerata, Flavio Ferdani. I militari dell’Arma hanno pattugliato tutta la provincia, dalla costa all’entroterra.

