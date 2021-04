Rifiuti abbandonati e irregolarità nella raccolta differenizata, a Macerata 85 multe in pochi mesi

MACERATA - Nonostante un anno intenso per le attività legate alle restrizioni Covid, non è venuta mai meno l’azione di controllo del territorio dal punto di vista ambientale da parte della polizia locale di Macerata, guidata dal comandante Danilo Doria. Un impegno finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente e a indirizzare corretti comportamenti da parte dei cittadini, sia nel rispetto delle aree verdi, sia delle disposizioni relative ai cani compreso l’obbligo del microchip, sia al corretto conferimento dei rifiuti, in stretto raccordo con l’amministrazione comunale.

«L’ambiente, la qualità e il decoro dello stesso sono una delle priorità di questa amministrazione comunale – afferma l’assessore Paolo Renna – e il nostro impegno si muove in due direzioni: una corretta informazione ed educazione ambientale, anche fin dalla più tenera età attraverso iniziative nelle scuole, e il controllo e la repressione dei comportamenti non rispettosi della normativa e del rispetto del nostro territorio».

«Dall’inizio dell’anno, la polizia locale ha svolto attività di controllo sui diversi aspetti che concorrono alla tutela ambientale – afferma il comandante Danilo Doria –. Operiamo in stretta collaborazione con il Cosmari, l’ufficio Ambiente del Comune e con la Asur per quanto riguarda rispettivamente l’aspetto dei rifiuti, delle aree verdi e il rispetto delle norme da parte dei proprietari di cani». Particolare attenzione si rivolge al centro storico all’interno delle mura, nella zona Pace, Santo Stefano, via Ghino Valenti, Valleverde dove la polizia locale è intervenuta nel corso dell’anno effettuando sopralluoghi ambientali con il rilevamento di 85 sanzioni, la maggior parte delle quali per il non corretto conferimento dei rifiuti, mentre una decina sono relative all’abbandono dei rifiuti su strada.

Gli agenti controllano anche l’uso del guinzaglio da parte dei proprietari dei cani, la pulizia affinché non vengano sporcate aree urbane e le aree verdi. Controlli speciali nelle aree di gioco dei bambini dove, ricorda il Comune, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e devono stare almeno a 10 metri dai giochi. Ma non è tutto. D’intesa con il Cosmari e con l’ufficio Ambiente, viene definito il posizionamento dei cassonetti della raccolta dei rifiuti e gli agenti controllano aspetti che riguardano la pulizia delle aree in cui sono collocati.



Anche su segnalazione dei cittadini, si interviene quando si verificano situazioni di degrado dovute alla non corretta modalità di conferimento dei rifiuti, dal mancato rispetto dell’orario di conferimento all’abbandono dei rifiuti su strada o aree pubbliche. A questo riguardo va ricordato che il centro raccolta rifiuti di Piediripa in via Volturno, in questo periodo in cui quello di Fontescodella è chiuso per lavori, è accessibile ogni giorno sia di mattina che di pomeriggio dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.

