Controlli al parco dei bimbi: vede i poliziotti, fugge e lancia via l'hashish

MACERATA - Operazione “Scuole sicure”, Squadra mobile e unità cinofile in azione, sequestrato hashish al parco di Fontescodella, in totale identificate 45 persone e controllati 32 veicoli. È questo il bilancio della recente attività di controllo posta in essere dagli agenti della questura di Macerata nelle aree verdi cittadine, nei parchi e nelle zone di ritrovo maggiormente frequentate dai giovani. All’interno dell’area verde di Fontescodella, a pochi metri dai giochi per bambini, personale della Mobile ha notato un gruppetto di tre ragazzi, due italiani e uno straniero già conosciuto alle forze dell’ordine. Si tratta di un giovane originario della Nuova Guinea, in Italia senza fissa dimora, che in passato era risultato coinvolto in attività di polizia giudiziaria connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista degli uomini in divisa, lo straniero ha iniziato a correre. Nella fuga ha lasciato cadere a terra un involucro in cellophane trasparente con all’interno alcune dosi di sostanza stupefacente poi risultata essere hashish, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero alla competente autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.