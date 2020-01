Giro di vite contro ubriachi e drogati, fermato un giovane con 14 dosi di hashish

MACERATA - Controlli a tappeto sulle strade per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghei. Nei guai giovanissimi fermati con la droga addosso. Il servizio dei Carabinieri della Compagnia di Macerata è scattato l’altra sera ed ha interessato le strade che portano verso due noti locali pubblici in località Valcarecce di Cingoli e Piane di Potenza di Montecassiano, dove era in corso un concerto di un giovane rapper milanese.

Le pattuglie dei militari dell'Arma si sono posizionate all'altezza degli incroci maggiormente trafficati. Al termine dei controlli è stato denunciato un diciottenne di Pesaro, che nascondeva nelle tasche del giubbotto 14 dosi di hashish. È stato segnalato, poi, alla Prefettura di Pesaro l'amico del giovane trovato con hashish; segnalato alla Prefettura di Macerata due giovani di Corridonia per il possesso di marijuana.