Sequestrato un camion, trasportava rifiuti pericolosi in arrivo pure la maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Effettuato un servizio mirato finalizzato al controllo sul trasporto dei rifiuti pianificato congiuntamente dal Gruppo carabinieri forestale di Macerata e dalle Compagnie dei carabinieri di Macerata, Civitanova, Tolentino e Camerino. Al fine di monitorare il fenomeno, sono stati predisposti diversi posti di controllo su tutta la provincia, che hanno previsto l’impiego complessivo di 10 pattuglie. In azione stazione carabinieri forestale di Abbadia di Fiastra, Macerata, San Severino. e Pievetorina, pattuglie delle stazioni dei carabinieri di Civitanova Alta, Corridonia, Montefano, San Severino Marche, Serravalle e una pattuglia del Radiomobile. Un illecito è stato rilevato al casello autostradale di Civitanova Marche, dove è stato individuato un autocarro che trasportava rifiuti pericolosi, costituiti da elettrodomestici in disuso, senza rispettare le prescrizioni impartite, alla ditta trasportatrice, dall’albo gestori ambientali. L’autocarro è stato sottoposto a sequestro penale e l’autista deferito all’autorità giudiziaria.Un’altra irregolarità è stata accertata in comune di Treia, dove è stato individuato un uomo che conferiva ad un azienda locale rottami di ferro, considerati rifiuti speciali, utilizzando un rimorchio non autorizzato. Il rimorchio è stato sottoposto a sequestro penale e l’autista deferito all’autorità giudiziaria. I responsabili rischiano, nel primo caso, la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, mentre nel secondo caso il soggetto rischia la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. In entrambi i casi è prevista la confisca dei mezzi utilizzati per commettere l’illecito. Un’operazione importante, finalizzata alla tutela dell’ambiente, quella condotta in diversi comuni della provincia di Macerata.