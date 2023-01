​Macerata, controlli fitti sulle strade nel weekend: fioccano denunce e sanzioni. Stretta anche sui giovani

MACERATA- Weekend di controlli lungo le strada da parte dei carabinieri di Macerata. In tutto, a livello numerico, si conteranno oltre duecento persone controllate, otto patenti ritirate e sei grammi di droga sequestrati.

Gli interventi

A San Severino, un giovane 15enne (a cui è stata ritirata la patente per 30 giorni) è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish mentre era alla guida del suo scooter. A Macerata, invece, tre uomini di 23, 40 e 48 anni sono risultati positivi all'alcoltest con successiva sospensione di patente. Stessa sorte per altre cinque persone, a Civitanova, di età compresa tra i 24 e i 53 anni a causa dell'eccessivo tasso alcolico alla guida.