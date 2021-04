Sopresi a fare footing in un altro Comune, due persone multate dai carabinieri. Potenziati i controlli anti-Covid

MACERATA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata, nel corso dei servizi di contenimento alla diffusione del virus Covid-19, nel pomeriggio di ieri, in via San Francesco a Macerata, hanno contravvenzionato 3 stranieri in quanto provenienti da altri comuni della provincia mentre, poco prima di mezzanotte, altri 4 stranieri sono stati multati perché trovati a bivaccare nel parco di Villa Cozza. Inoltre i carabinieri della stazione di Cingoli hanno sanzionato due persone che svolgevano attività motoria in località diverse dal luogo di residenza. Sempre nell’ambito dell’attività di controllo svolta nel giorno di ieri, i carabinieri della Compagnia di Macerata hanno anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente 4 giovani residenti in un Comune della provincia, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, sequestrando 40 grammi circa di hashish trovati in loro possesso.

